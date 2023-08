Il maltempo sferza il Nord | violento nubifragio in Liguria | piogge a Milano | frana in Savoia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilche si è abbattuto la scorsa notte sulla città di Genova non ha provocato alcuna particolare criticità se non allagamenti diffusi nelle strade che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. L'attesa perturbazione che ha portato alla proroga dell'allerta arancione fino alle 15 di oggi, una cella temporalesca autorigenerante, ha portato...

Dopo i violenti temporali di Torino e Milano ilsi estende al centro Italia. In Toscana allerta arancione fino alle 18. A Genova allagata la ...chel'Italia a Nord: ieri a Casale Monferrato, nell'alessandrino, una delle situazioni più complesse in Piemonte. Ieri la centralina Arpa ha registrato in città raffiche di vento fino ...Un forte vento e un intenso acquazzone si sono abbattuti su Milano . La città sta affrontando un violento temporale come previsto dalle recenti allerte meteo . Il Centro operativo comunale della ...

Una tempesta sferza il Nord e la Toscana, allagamenti a Genova. Temperature in forte calo - In Liguria scuole aperte per gli esami di riparazione. Chiusi i mercati - In Liguria scuole aperte per gli esami di riparazione. Chiusi i mercati RaiNews

A Genova allagamenti diffusi, chiusi alcuni sottopassi e la metropolitana. Sul capoluogo ligure 80 millimetri di pioggia in meno di un'ora e centinaia di fulmini ...Disagi al nord per il maltempo. Un forte temporale ha interessato Genova ... Ancora incendi e disagi in Sicilia, sferzata, fin dal primo pomeriggio di ieri, da un forte vento di scirocco. A pagarne le ...