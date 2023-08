Il maltempo frusta l' Italia | in dodici ore 13 mila fulmini Frana sui binari per la Francia VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) AGI -, temporali, raffiche di vento grandinate: ilnon dà tregua eil norddove oggi scatta l'allerta rossa in Lombardia e arancione in altre sei regioni. Nella notte un violento nubifragio ha colpito la Liguria. A Genova i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi per rami caduti, sottopassi allagati, persone in difficoltà in auto. È stata una lunga notte di piogge quella appena trascorsa a Genova, come previsto dall'allerta arancione in vigore fino alle 15 di oggi, lunedì. Tra i 100 e i 200 millimetri di acqua caduti specialmente in centro città, con i vicoli e le strade diventati ruscelli, se non fiumi in alcuni casi. Per gli esperti Arpal, a impedire il peggio è stato il fatto che tra un violento rovescio e l'altro, il terreno - di partenza molto secco - ha avuto il tempo ...

