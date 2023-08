Il greenwashing nel beauty | i prodotti “sostenibili” sono troppo costosi?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Contrariamente a quanto si crede, i consumatori asiatici, in particolare quelli dei Paesi emergenti,sempre più sensibili alle questioni ambientali. Però sia in Europa che in Asia, ile i prezzi elevati deiconsiderati problematici: questo è quanto emerge da un recente rapporto commissionato da Alibaba.nel: molti dei consumatori nondisposti a pagare così tanto Fare di più per il pianeta come individui e abbracciare pratiche più rispettose dell’ambiente posessere questioni davvero complicate: sì i progressi cima tanti gli ostacoli. Quando le ondate di calore colpiscono vaste aree del pianeta – e i ricercatori suggeriscono che questi ...