(Di lunedì 28 agosto 2023) È previsto per, lunedì 28 agosto, il Consiglio dei ministri che andrà a sancire la ripresa dei normali ritmi dideldopo la pausa estiva e il graduale avvicinamento alla fase di stesura della legge di Bilancio. Non c'è ancora un ordine del giorno, ma nel corso del Cdm verranno discusse le varie tematiche su cui insisterà lafinanziaria dell’autunno. Si cercherà dunque di stabilire un terreno dicondiviso sui vari dossier e di valutare le proposte dei rispettivi partiti della maggioranza tenendo conto delle ristrettezze economiche già esposte dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento di settimana scorsa al meeting di Rimini. Al centro delladovrebbero trovare spazio il rinnovo del taglio al cuneo fiscale e la ...

I ministri tornano a riunirsi dopo la pausa estiva. Parte il cantiere per la legge di Bilancio tra cuneo fiscale, pensioni e altre misure che dovranno fare i conti con le risorse a disposizione. ...la spending review Le entrate , per ora, sono ferme a 4,5 miliardi ricavati in deficit dal Def, 300 milioni della spending review , più risorse non quantificate che ilpunta a ...Piantedosi: "Da misure contro malamovida a rimpatri"sul tavolo delanche il capitolo migranti: allo studio misure per accelerare i rimpatri degli irregolari. I dettagli in un'...

Il governo torna al lavoro: oggi il primo Cdm. Parte il cantiere per la manovra Il Foglio

I ministri tornano a riunirsi dopo la pausa estiva. Parte il cantiere per la legge di Bilancio tra cuneo fiscale, pensioni e altre misure che dovranno fare i conti con le risorse a disposizione. Salvi ...Il Governo valuta un bonus da 150 euro contro il caro-carburanti e, intanto, promette battaglia sul blocco alle auto a gasolio Alla fine delle vacanze estive, l’auto torna a infiammare il dibattito ...