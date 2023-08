Il governo litiga ancora su Le Pen

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’avvicinarsi delle elezioni europee continua a creare tensioni all’interno della maggioranza di. Sempre più divisivo è il tema delle alleanze e dell’amicizia tra la Lega di Matteo Salvini e il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National.. A infiammare lo scontro è il vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Antonio Tajani: “Dico quello che può accadere realisticamente, sono stato 30 anni in Europa e credo di conoscere in Italia meglio di chiunque altro quello che succede a Bruxelles: è impossibile che si crei una maggioranza all’interno delle istituzioni europee alla quale partecipino Afd e il partito della signora Le Pen”. Tajani contro Le Pen in vista delle europee Tajani parla in occasione della kermesse di Affari italiani La piazza e aggiunge: “Non sono per escludere Salvini, non c’è un giudizio così duro nei suoi confronti, ma ...