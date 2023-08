Il governo cerca le risorse per la legge di bilancio nel taglio dei bonus fiscali

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 agosto 2023) Secondo l’ultimo dossier dei tecnici del Senato, gli scontisono cresciuti del quaranta per cento dal 2016 al 2022 – fino all’attuale quota di settecentoquaranta agevolazioni per un valore di 125,6 miliardi, circa il quattro per cento del Pil. Escludendo quelli di Comuni e Regioni, ci sono seicentoventisei agevolazioni, pari a ottantadue miliardi: è da qui che ilvorrebbe ricavare quei circa cinque miliardi di euro con cui finanziare ildell’Irpef. Tra l’altro, quegli ottantadue miliardi di euro da sfoltire in realtà potrebbero essere molti di più: non sempre è chiaro quante persone beneficiano di certi sconti, ed è difficile calcolare con esattezza quali sono gli importi. La stima dei tecnici del Senato è arrotondata per difetto. «Per quasi l’ottanta per cento delle misure è difficile svolgere analisi complete. ...