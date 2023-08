Il Cremlino conferma la morte di Prigozhin

Leggi su millenniumnews

(Di lunedì 28 agosto 2023) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette In un gelido comunicato ill’identità delle 10 vittime del misterioso incidente aereo dei giorni scorsi Nel comunicato, dato ieri sera dal, l’epilogo ( a dir poco scontato) di un copione scritto da tempo! Come si legge infatti in una breve nota della #Tass “Il comitato investigativo russo ha affermato di aver L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.