Il commissario indaga su un omicidio di stampo mafioso | ma nel frattempo la fidanzata non è più sicura di volersi sposare

(Di lunedì 28 agosto 2023) Da un lato, la lotta contro la mafia; dall’altro, la difficoltà di bilanciare vita privata e lavoro. È la nuova sfida delMontalbano, alle prese con un periodo molto difficile. Stasera alle 21.25 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay va in onda la terza puntata della serie Il giovane Montalbano 2, con protagonista Michele Riondino. L’episodio si intitola Morte in mare aperto ed è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, inserito nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano. ...