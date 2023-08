Il colosso immobiliare cinese va in fumo in Borsa | il crollo mai visto prima

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilultraindebitato Evergrande ha ripreso le contrattazioni alladi Hong Kong dopo una sospensione di 17 mesi per la mancata pubblicazione dei risultati finanziari. Il titolo è crollato di quasi l'87% durante gli scambi e il valore di mercato di Evergrande è sceso a circa 590 milioni di dollari a metà giornata. Nel 2017 aveva raggiunto un picco di oltre 50 miliardi di dollari. In un comunicato venerdì la società aveva affermato di aver «adempiuto» ai propri obblighi, tra cui la pubblicazione dei risultati, e di aver «rispettato le linee guida per la ripresa» stabilite dalla. Le azioni della società erano state sospese nel marzo 2022 dopo la mancata pubblicazione dei risultati del 2021. I risultati annuali per il 2021 e il 2022 sono stati finalmente pubblicati il ...

