Il clima al Parco Verde di Caivano dopo gli stupri sulle due cuginette. Tra coprifuoco e paura della vendetta dei clan

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) Oggi Il Messaggero descrive ilche c’è aldi, dove per mesi duedi 10 e 12 anni sono state violentate da un gruppo di gran parte di minorenni, tra cui alcuni figli dei boss delle piazze di spaccio locali. C’è il, alla messadomenica mattina si presentano in pochi. Perché i componenti, tutti indagati a piede libero, in queste ore sono chiusi in casa. Il parroco di, don Maurizio Patriciello, ha fermamente condannato nella sua omelia domenicale l’omertà e la vigliaccheriagente e ammette di essere «preoccupato» per la sua sicurezza e «quellamia scorta». Rinnova l’appello alla premier Giorgia Meloni: «Le ho mandato un messaggio ...