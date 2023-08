Il cantautore Marco Castoldi insulta il pubblico durante un concerto | chi sono i personaggi famosi che gli danno ragione?

Morgan pseudonimo diCastoldi,, musicista, compositore e scrittore italiano, fondatore e frontman dei Bluvertigo. Ma anche personaggio televisivo e mancato consulente del ministro della Cultura ...Castoldi evidentemente sa come mantenere alta l'attenzione mediatica su di lui, anche se ... Morgan è stato invitato a tenere una lezione - concerto dedicata aletneo nella bellissima ...Insulti al pubblico, insulti omofobi, insulti volgari e classisti. È quanto hanno dovuto subire le persone presenti a una esibizione diCastoldi, in arte Morgan . Ilmilanese, fondatore dei Bluvertigo con Andy (Andrea Fumagalli), noto per il suo temperamento burrascoso, ha letteralmente rovinato così il concerto '...

Il cantautore milanese MARCO MASSA in concerto il 26 agosto all ... MEI – Meeting degli Indipendenti

COPERTINO (Lecce) - Arriva l’omaggio a Lucio Dalla, (Lucio Dalla è stato un cantautore, compositore, polistrumentista e attore italiano. Musicista di ...In attesa della diciassettesima edizione, in partenza dal 14 settembre su Sky e NOW, selezioniamo i dieci migliori (e peggiori) protagonisti di X Factor tra concorrenti, conduttori e giuria.