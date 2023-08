Il calcio in Arabia Saudita prima di Cristiano Ronaldo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Da diverse settimane si sta parlando con toni enfatici del massiccio investimentonel proprio campionato dimaschile e a volte, a leggere certe voci, si ha quasi l’impressione di essere di fronte a qualcosa di mai visto. In realtà non è certo lavolta che, usando la leva del denaro, un campionato sportivamente e politicamente periferico cerca di diventare più competitivo ingaggiando campioni di altre leghe. Senza scomodare il campionato italiano degli anni Venti e Trenta che fece incetta di talenti danubianie sudamericani poi, nel secondo dopoguerra possiamo ricordare gli anni dell’El Dorado in Colombia, quando squadre come i Millonarios poterono permettersi stelle come Di Stefano, Pedranera o Mosquera. Negli anni settanta la lega americana, che allora si chiamava ...

Leggi Anche Mancini d'per 30 milioni: ecco qual era la 'scelta personale" del ct. Ora ilitaliano pretenda giustizia Tra chi non è d'accordo c'è appunto il sindaco di Pesaro: 'Alla ...Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti che intascherà per andare ad allenare l'Saudita - scrive nel post Ricci - . Senza ipocrisia sappiamo bene che il...Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti che intascherà per andare ad allenare l'Saudita. Senza ipocrisia sappiamo bene che ilfunziona così purtroppo, ma la ...

Mancini d’Arabia per 30 milioni: ecco qual era la “scelta personale” del ct Il Fatto Quotidiano

Mancini in Arabia Saudita non potrà contare su tutti i suoi collaboratori storici. Molti hanno deciso di declinare l’invito a causa di condizioni di lavoro particolari.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...