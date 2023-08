Ida Di Benedetto | la perfida contessa Palladini ritorna a Un Posto al Sole?

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una bellezza tipica mediterranea, con un temperamento forte e volitivo: Ida Dipuò senza alcuni dubbio essere definita come un’attrice completa dal fascino eterno. Un debutto in grande stile sul palcoscenico grazie all’impresario Mico Galdieri, interprete apprezzata in piece teatrali di alto profilo da Streheler a Mastelloni, Ida diviene scoperta nel Cinema da Werner Schorether che la scelse come protagonista del’indimenticabilel film “Nel regno di Napoli “, preludio di un’esperienza cinematografica vincente con Salvatore Piscicelli, quale protagonista del pluripremiato film “Immacolata e Concetta”. La Germania la volle sul set “adottandola” per ruoli in vari film in lingua tedesca. La Di, artista inarrestabile, passa alla produzione audiovisiva nei primi anni del “2000”, fondando la Titania Produzioni ...