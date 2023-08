IA e nuovo ordine mondiale I dati e le regole | il buono e il cattivo

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 agosto 2023) A livello die sistemi – prendendo come esempio istatistici e anagrafici – nella storia moderna dell’umanità (perlomeno dal sec. XVII), la comunità internazionale ha successivamente formato un quadro completo per la circolazione transfrontaliera di persone fisiche, di navi – e in seguito treni, auto ed aeromobili – e di capitali e merci attraverso norme e disposizioni istituzionali generalmente concordate. Al momento, l’importanza deicome risorsa sta aumentando di giorno in giorno e le domande sono: 1. Qualidovrebbero essere seguite e in base a quali disposizioni istituzionali dovrebbe essere effettuato il trasferimento transfrontaliero non più di soggetti od oggetti semoventi, bensì dei? 2. Quali diritti e obblighi hanno rispettivamente le parti interessate come i ...