I tanti giochi con le noci dell’antica Roma | i passatempi dei bambini

(Di lunedì 28 agosto 2023) di Massimo Arcangeli Continua da qui In compagnia delle, rimpiazzabili con mandorle e ghiande, castagne o nocciole (o i loro succedanei per i meno abbienti, come gli ossi di pesca o d’albicocca), igreci eni trascorrevano il tempo – provocandosi, rimbeccandosi, accapigliandosi (al pari degli adulti quando giocavano d’azzardo). Sul bassorilievo di un sarcofago in marmo del II sec. d. C., conservato al Museo Chiaramonti (Città del Vaticano), sono scolpite le figure di tredici fanciulli che giocano con le. Degli otto maschi: uno tenta di difendersi da un altro, che l’ha afferrato per i capelli; un terzo, piegato su un ginocchio, sta puntando uno dei monticelli diai piedi dei suoi compagni, con una noce nella mano destra (con la sinistra si tiene la tunica, perché non lo ...