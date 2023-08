(Di lunedì 28 agosto 2023) La sigla riuniscemolto diversi, che vogliono sedersi ai tavoli dove si prendono le decisioni, non per forza assecondando le ambizioni di Russia e Cina ma limitando il potere. Leggi

... che ci conducono tra foreste e panorami meravigliosi, ma anchebelvedere da cui si può godere di una vista mozzafiato. Il sentiero più affascinante è quello che collega idi Ampurias e ...Se n'è parlato di nuovo la settimana scorsa in occasione del verticeBrics , il clubemergenti che ha appena deciso un allargamento da cinque a undici membri. Il principale punto in ...Incanalando l'evento sotto forma di stile, la reginaBassi ha sfoggiato una tuta di lino scuro griffata Max Mara e abbinata a una cintura by Maison Boinet tono su tono. Un outfit completato ...

I paesi dei Brics sfidano l’egemonia dell’occidente - Pierre Haski Internazionale

Roma – Enrico Giovannini, economista, già ministro alla Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del governo Draghi e fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ...L'Italia archivia degli eccezionali Mondiali 2023 di atletica leggera. La 19ma edizione della rassegna iridata si è conclusa con ben quattro medaglie: l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, gli ...