I mille occhi | a Trieste il focus su Italo Calvino e l' omaggio a Giorgio Pressburger

La XXII edizione del Festival internazionale del cinema e delle arti " I" si terrà dal 25 al 30 settembre, in presenza al Teatro Miela di Trieste dal 25 al 28, online e su Fuori Orario rispettivamente il 29 e il 30. Giovedì 7 settembre ci sarà invece un'...Poi però ci sono lecontraddizioni che hanno caratterizzato le sue decisioni. La più ... dove il pallone viene utilizzato dai governanti per legittimarsi aglidel mondo , per nascondere il ...E passando sottoelettronici assettati di targhe. Eh, però hai dovuto installare 5 6 - 7 applicazioni per districarti fra percorrenze, ricariche , colonnine, abbonamenti ecc. Visti i ...

I MILLE OCCHI - Dal 25 al 30 settembre CinemaItaliano.Info

L'omaggio a Giorgio Pressburger, il premio Anno Uno al critico francese Louis Skorecky, un focus su Italo Calvino nel centenario della nascita, un workshop sul 16mm e un nuovo format di video-dialoghi ...L'impiegato di 37 anni e la piccola stanno bene, un miracolo: "Non ho pensato a nulla e ho provato a fare quel che si doveva fare" ...