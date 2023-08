Il 28 agosto 1963 l'attivista, politico e pastore protestante statunitense, Martin Luther King pronuncia il discorso "I" sulle scale del Lincoln Memorial a Washington. 28 agosto 2023... politico e pastore protestante statunitense, Martin Luther King, saliva sulle scale del Lincoln Memorial a Washington per pronunciare il discorso 'I' nel quale il reverendo 34enne ...... politico e pastore protestante statunitense, Martin Luther King (all'anagrafe Michael King Jr.), saliva sulle scale del Lincoln Memorial a Washington per pronunciare il discorso 'I' nel ...

"I have a dream": il video del celebre discorso di Martin Luther King il 28 agosto 1963 RaiNews

Il 28 agosto 1963 l'attivista, politico e pastore protestante statunitense, Martin Luther King pronuncia il discorso 'I have a dream' sulle scale ...I agree to receive the "CBS Sports HQ Newsletter" and marketing communications, updates, special offers (including partner offers), and other information from CBS Sports and the Paramount family of ...