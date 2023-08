‘I have a dream…’ | cosa ci racconta | sessanta anni dopo | il sogno di Martin Luther King?

(Di lunedì 28 agosto 2023) Accadde il 28 agosto del 1963, esattamente 60fa. Fu in quel giorno, ci ricordano i libri di storia, che il reverendoJr. pronunciò – dall’alto del Lincoln Memorial e davanti a una immensa folla accalcata lungo il Mall di Washington D.C. – il più famoso dei suoi discorsi. Quello che, nella sua più emblematica e per molti versi immortale parte – la sua parte finale – così comincia: “Ia dream…”. Io ho un, aveva quel giorno detto: ildi un’America finalmente all’altezza dell’idea di libertà che l’ha fondata. Un’America nella quale “i figli di chi è stato schiavo e i figli di chi ha posseduto schiavi possano sedersi, senza distinzioni, intorno al tavolo della ...

... all'ombra del Lincoln Memorial, gli eredi del movimento per i diritti civili commemoravano il 60º anniversario del celebre discorso di MLK, I, il 21enne bianco Ryan Christopher Palmeter ...28 agosto 1963, sessant'anni fa, a Washington, davanti al Lincoln Memorial, tre mesi prima del mortale agguato di Dallas contro John Kennedy, lo storico indimenticato, indimenticabile discorso di ...... e nel giorno in cui migliaia di persone sono scese per le strade di Washington per celebrare i 60 anni del celebre discorso "I", pronunciato da Martin Luther King per perorare l'...