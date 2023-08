I giudici supremi hanno ritenuto corretto il provvedimento disciplinare di un' azienda nei confronti di un dipendente

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il licenziamento di unper aver rivolto allusioni sessuali a una collega, è legittimo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella causa intentata da un barista allontanato dal lavoro dopo che una collega aveva denunciato di aver subito da lui allusioni a sfondo sessuale del tutto indesiderate. Molestie sessuali, lo spot per dire basta una volta per tutte: «Pensi che tutto questa sia ok?» X ...

Dichiarando inammissibile il ricorso, iinseriscono di fatto tra le cause di legittimo licenziamento tutti i "comportamenti indesiderati" sopra specificati, incluse le allusioni a ...... a chi spetta cioè dimostrare l'adozione di adeguate misure di sicurezza e che l'ambiente lavorativo non presentava condizioni di pericolosità Ecco le riposte fornite dai. Cosa dice ...La domanda fatta aiè stata la seguente: se un figlio rinuncia all'eredità a chi va la polizza vita che il de cuius aveva stipulato in suo favore prima di morire Vediamo cosa prevede,...

Giudici supremi, negli Usa potere senza fine Corriere della Sera

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.Una precisazione che i giudici hanno ritenuto essere necessaria. I giudici supremi hanno indicato che sarà l’Assise a mostrare agli avvocati le modalità di accesso ai materiali. Le operazioni di ...