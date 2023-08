I cattolici e l’importanza di uno schieramento centrista Scrive Merlo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le ultime vicende politiche del nostro Paese – dalle elezioni del settembre scorso vinte legittimamente dal centro destra all’avvento di una sinistra radicale, massimalista ed estremista con le primarie del Pd vinte dalla Schlein al consolidamento del populismo dei 5 stelle – hanno cambiato in profondità le costanti della politica italiana. E questo non solo influisce sul capitolo dei nuovi e futuri equilibri politici ma interpella anche, e soprattutto, il ruolo pubblico delle stesse culture politiche tradizionali. A cominciare, ad esempio, dal mondo composito, pluralistico e frastagliato deiitaliani. Certo, ogni riferimento alla riproposizione di modelli organizzativi del passato è del tutto fuori luogo, com’è evidente a tutti. Salvo ai nostalgici e agli ipocriti. Ma, comunque sia, è un fatto che anche all’interno di questo nuovo contesto politico, il ruolo ...

