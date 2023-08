I capigruppo ombra | così Bonaccini organizza una nuova corrente dei moderati

(Di lunedì 28 agosto 2023) La minoranza Pd si rie punta su Piero De Luca e Simona Malpezzi come coordinatori tra Camera e Senato

ROMA Mentre Elly Schlein è in Svizzera, la minoranza interna del Pd si riorganizza. Il correntone di Stefano Bonaccini , "Energia Popolare", battezzato a fine luglio a Cesena, aveva promesso di ...... dei ritardi e di qualche- posticcio e riservato a pochi intimi. 'Ci saremmo aspettati " ... ma abbiamo appreso dell'iniziativa solo stamani nel corso della Conferenza dei'. Oltre a ...In una nota congiunta deidi Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti e Lucio ... la denuncia di Crosetto getta un'su redazioni, Istituzioni e procure Un intervento in aula ...

Pd, Bonaccini marca Schlein e nomina i capigruppo “ombra” la Repubblica

La minoranza Pd si riorganizza e punta su Piero De Luca e Simona Malpezzi come coordinatori tra Camera e Senato ...Due capigruppo ombra, anche se ovviamente chi dice che Energia Popolare non è una corrente, biasimerà anche questa definizione. Ma tant’è: per Palazzo Madama, il ruolo è stato affidato a Simona ...