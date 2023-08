Hellas | Folorunsho rivela | 'Simeone mi aveva consigliato Verona'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell', Michaelha svelato di aver ricevuto...

Commenta per primo Il nuovo centrocampista dell'Verona Michaelsi è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa. Queste le sue parole: 'Sono sempre stato affascinato dalla città di Verona e dai suoi tifosi. È una città che mi ...Michael, centrocampista del Verona, si è presentato come nuovo giocatore dell'Verona. I dettagli Michaelha parlato nella conferenza stampa di presentazione con il Verona. PAROLE - "L'impatto è stato bellissimo, sono contento di avere fiducia da parte del ...Juric (T)VERONA - ROMA 2 - 1, IL TABELLINOVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano (8 st Faraoni), Hongla, Duda (26 st Bonazzoli), Doig;(43 ...

Hellas, Folorunsho: "Simeone mi aveva consigliato Verona. Impatto bellissimo" TUTTO mercato WEB

La Roma si prepara ad affrontare una stagione ricca di impegni, in Serie A e in Europa. Ecco tutti gli impegni giallorossi: i risultati delle partite già giocate, con i voti ...Il nuovo centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Sono sempre stato affascinato dalla città di Verona e dai ...