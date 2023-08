Hanfmann - Sinner | pronostico e quote agli Us Open Jannik chiude in 3 set?

LE ALTRE QUOTE DIL'altoatesino, come detto, è nettamente favorito: una sua vittoria è giocabile a 1.02 su Snai, Sisal, Goldbet e Better e a 1.04 su bet365; la clamorosa vittoria ......00 - (5) Jabeur vs Osorio a seguire - Rus vs (17) Keys a seguire - Diaz Acosta vs Isner Ore 01:00 -vs (6)a seguire - Zanevska vs (2) Sabalenka GRANDSTAND Ore 17:00 - (22) ...Nella sessione serale, ad aprire il programma alle ore 19:00 statunitensi c'è Jannik, numero sei del mondo: all'esordio lo attende il tedesco. Chiuderà la numero due del mondo Aryna ...

Studioso e… sordo: ecco Hanfmann, il rivale di Sinner agli Us Open La Gazzetta dello Sport

Nella sessione serale, ad aprire il programma alle ore 19:00 statunitensi c’è Jannik Sinner, numero sei del mondo: all’esordio lo attende il tedesco Hanfmann. Chiuderà la numero due del mondo Aryna ...C’è anche l’opzione “tennista italiano in finale” che vale 10. Sinner parte favorito nel match d’esordio contro Hanfmann (1,01). Stesso discorso per Berrettini contro Humbert (1,60) e Sonego contro ...