“Ha convinto Signorini” GF Vip 8 | confermato il super vip che divide il pubblico | amore e odio per lui

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sta per avere inizio il conto alla rovescia per la prossima iterazione del celebre reality show televisivo. Il Grande Fratello, infatti, darà ufficialmente il via alle sue attività a partire dall’11 settembre 2023. Tuttavia, chi avrà il privilegio di far parte dell’edizione più attesa di sempre? Alfonsotornerà nuovamente a guidare il programma, rinonostante il cambiamento di direzione da parte di Mediaset. Ad affiancarlo, vedremo il volto ben noto del Tg5, Cesara Buonamici. Il gruppo dei partecipanti sarà composto da 12 personaggi famosi (VIP) e da 8 individui meno noti (NIP). Considerando le molte indiscrezioni e anticipazioni che sono emerse nei mesi passati, è necessario aspettare la conferma ufficiale dei concorrenti per la prossima edizione del Grande Fratello. Molto spesso, accade che alcune informazioni non confermate si ...