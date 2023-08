(Di lunedì 28 agosto 2023) In questo articolo vogliamo parlare di Nvidia, di Intelligenza Artificiale, die dei consueti ritardi dell’Europa. Ma ci tocca cominciare da Donald Trump, in quanto quello che ha detto in diretta a Tucker on X (raggiungendo 251 milioni di views, forse 50 volte quanto avrebbe raggiunto su Fox News) ne è una necessaria premessa. Cosa ha detto Trump Ecco dunque cosa detto (tra l’altro) Trump nell’intervista, attorno al minuto 22: Prendiamo il Canale di Panama. Noi, americani, lo abbiamo costruito, perdendo nell’operazione 35.000 persone – morte sul lavoro. Lo abbiamo costruito con i nostri soldi, poi Jimmy Carter lo ha venduto per un dollaro a Panama. E oggi? Oggi lo controlla la. Lalo gestisce, lo opera, lo controlla. Una delle nove meraviglie del mondo, una delle più redditizie, nel nostro emisfero: sotto il ...

... e rastrellano successivamente le aree urbane: chiaramente, complice il fallimentocorridoi ... Laeconomica è come lanucleare: il fallout prima o poi rischia di investire anche chi l'...... avvocato di Alessandropoli ha scritto sui suoi canali di avere "informazioni serie sugli immigrati clandestini che disturbano il lavoropiloti [Canadair]. Dobbiamo agire! (...) C'è una, ...Mi dice che all'inizio di settembre partirà in missione al fronte con il corpo volontario... Dice anche che prima o poi toccherà a tutti gli uomini di prendere parte in questa, lui ha deciso ...

Guerra dei chip, aggirate le restrizioni di Biden all’export verso la Cina Nicola Porro

Le opere dell’artista sudafricano Orr, che partecipò alla Liberazione come volontario, saranno in mostra al Museo dell’Opera del Duomo.28/08/2023 Guerra in Ucraina trasmessa in diretta +++ 04:29 La Russia ha abbattuto due droni vicino a Bryansk +++ Secondo il Ministero della Difesa di ...