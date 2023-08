“Guardate | non può averlo fatto davvero” Chiara Ferragni | gaffe incredibile Ma ci sono le prove

(Di lunedì 28 agosto 2023), piogga di critiche per l’erroraccio.stati mesi intensi come spesso le accade. L’imprenditrice digitale e influencer più famosa d’Italia, moglie di Fedez e mamma di Leone (5 anni) e Vittoria (2) ha recentemente ricordato la sua esperienza al Festival di Sanremo. Per la prima volta ha affiancato Amadeus nella conduzione della prima e quinta serata della kermesse più famosa della musica italiana. Una partecipazione che ha vissuto momenti non facili. Si è molto parlato della forte discussione con Fedez che, come spesso succede, è diventato protagonista dell’evento sia con il suo pezzo e gli attacchi al governo e pure col bacio a Rosa Chemical. In molti hanno parlato di crisi, perfino di rottura trae il rapper. Ad oggi i due stanno ancora insieme, ma che qualcosa ...

...quel documento. E negli ultimi 10 anni stiamo progredendo ancora, fino a raggiungere, credo, un'espressione matura di ciò che è la sinodalità. La sinodalitàè andare in cerca di voti, ...Anche la presenza di meduse, a voltecon diffidenza, è un indicatore dell'ottima salute ...crescente di segnalazioni circa il ritorno di specie marine la cui presenza negli ultimi anniera ...Specialmente nelle nazioni povere, l'acqua del rubinetto in alcune abitazioniè sicura e molte persone utilizzano dei filtri speciali per evitare di introdurre nel proprio corpo sostanze dannose. ...

In autunno si guarda il cielo… Il Manifesto

L’idea che non esista una società e che ognuno debba pensare solo ... È con questa predisposizione d’animo che guardiamo all’appuntamento di Ottobre per tentare nuo-vamente di saltare l’ostacolo, di ...La procura ha comunque disposto l'esame autoptico. Ha guardato dall'esterno di una finestra aperta nel cortile interno ed è entrato perché non riusciva a contattare il conoscente da ore. Arrivato in ...