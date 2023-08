Greta Rossetti incontra l’ex | Perla interviene | “Mirko non lo avrebbe mai permesso” – VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023)hato Eugenio Colombo, sua ex frequentazione prima di fidanzarsi conBrunetti, protagonista di Temptation Island insieme alfidanzataVatiero.fidanzato,intervengono Questo incontro ha scatenato gli hater ma, serenamente, ha fatto delle precisazioni svelando di essere rimasta in ottimi rapporti con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ha incontrato Eugenio Colombo , sua ex frequentazione prima di fidanzarsi con Mirko Brunetti , protagonista di Temptation Island insieme all'ex fidanzata Perla Vatiero ....La sera del 25 agosto, ex tentatrice di Temptation Island che è uscita dal programma con il fidanzato Mirko Brunetti, è stata a cena con Eugenio Colombo, noto ex tronista ma anche suo ex compagno. I due ...Mirko , infatti, fa coppia fissa con, ex tentatrice e flirt di un altro volto noto ai programmi Mediaset: Eugenio Colombo . Temptation Island,a cena con Eugenio ...

Greta Rossetti beccata con l'ex, Perla Vatiero: Mirko Brunetti non lo avrebbe mai permesso Fanpage.it

Greta Rossetti incontra l'ex fidanzato Eugenio Colombo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti intervengono sui social, ecco il video.Diversi pettegolezzi sembrano ipotizzare una relazione tra Greta Rossetti ed Eugenio Colombo: Scopriamo insieme la verità.