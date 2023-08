Grazie a Kith | ora Brian Cox è un dio dello streetwear

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nella nostra lista di ipotesi su cosa sarebbe potuto accadere nel corso di quest'anno, non c'era di certo in previsione la possibilità di vedereCox fare da moper la collezione autunno 2023 di. L'attore scozzese che ha magistralmente interpretato Logan Roy in Succession della HBO, è sempre stato noto per i suoi cardigan in maglia molto raffinati e le camicie decisamente raffinate. Ora, però, ha sostituito gli abiti da ricco discreto, costosissimi ma all'apparenza anonimi, con tute da ginnastica altrettanto adatte a comunicare la stessa idea di quite luxury, e funziona.Cox perAutunno 2023Nell'ultima campagna stagionale del marchio diretto da Ronnie Fieg, Cox indossa una comodissima polo, si versa un buon bicchierone di vino rosso ...