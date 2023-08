Gran Turismo batte Barbie per poco e schizza in vetta al box office USA

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 agosto 2023)è il nuovo numero uno del botteghino americano con le sue sfrenate corse automobilistiche, ma alle sue spallecontinua a macinare record.è stato battuto al boxUSA per il secondo fine settimana consecutivo, ma non di molto. L'adrenalinico, adattamento del celebre videogame automobilistico in arrivo nelle sale italiane dal 20 settembre, ha conquistato la prima posizione con un incasso di 17,3 milioni raccolti in 3.856 sale, con una media per sala di 4.486 dollari. Diretto da Neill Blomkamp e interpretato dalle star David Harbour e Orlando Bloom,racconta la storia di un giovane giocatore talmente abile da vincere una serie di competizioni Nissan che lo faranno diventare un ...