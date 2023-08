Gran Bretagna | centinaia voli in ritardo a causa di un guasto informatico

...le due persone " rispettivamente un uomo classe 1999 e una donna 1997 " che hanno confermato di essere cittadini iraniani e di aver lasciato l'Iran con l'obiettivo di raggiungere la. ...Il ritardo è stato causato da un guasto informatico sullache ha avuto ripercussioni in tutta Europa. Col giocatore danese c'era il suo agente Mikkel Nissen. Ad attenderlo per la SSC ...Alla fine la coppia ha confessato di essere iraniana e di aver lasciato l' Iran per raggiungere la. Il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l'arresto e li ha rimessi in ...

Gran Bretagna, centinaia voli in ritardo per un guasto informatico. «Il caos durerà per giorni» Corriere della Sera

Il caso Prighozin ci ricorda che la Russia ha conosciuto solo regimi autocratici intervallati da periodi di anarchia. Non ha mai sperimentato altre possibilità ...Da ormai diverse ore, alcuni gravi disservizi stanno disturbando il regolare procedere del traffico aereo del Regno Unito (Lega Nerd) Giornata da dimenticare per il trasporto aereo della Gran Bretagna ...