GP Olanda | le pagelle

(Di lunedì 28 agosto 2023) Max Verstappen: 10 Non lo scalfisce nulla, nemmeno gli imprevisti più fastidiosi. Nella corsa di casa non aumenta solo la voglia di far bene, ma pure la pressione : lui sembra non sentirla, anzi quest'...

Max Verstappen: 10 Non lo scalfisce nulla, nemmeno gli imprevisti più fastidiosi. Nella corsa di casa non aumenta solo la voglia di far bene, ma pure la pressione : lui sembra non sentirla, anzi quest'...Scattato dalla 12esima posizione, nonostante la penalità di cinque secondi per aver superato il limite di velocità in corsia box, si è reso protagonista del GPcon un sorpasso da antologia ...Max Verstappen 10 Davanti alla marea arancione non lo avrebbe fermato nemmeno un uragano. E dire che il meteo prova a metterlo in difficoltà, perdendo però la sfida. Sul bagnato recupera 12 secondi al ...

F1 Gp d'Olanda 2023, Alonso e Verstappen 10. Le pagelle di Leo Turrini Quotidiano Sportivo

Stavolta Verstappen non è l'unico a prendere il massimo dei voti, perché il 10 lo meritano anche Alonso e Gasly; ottima gara di Sainz, Norris e Albon salvano la giornata, bocciati Russell e Leclerc ...Tempo di lettura: 2 minuti Pagelle GP Olanda 2023: i Top Nono successo consecutivo, undicesimo se si aggiungono anche le sprint race per Max Verstappen. […] More ...