Governo | Meloni | ‘soddisfatti da primi 10 mesi | pronti a fare di più e meglio’

... sanità e scuola pubblica, ma primo di tutto l'alluvione e l'Emilia - Romagna abbandonata daldopo le passerelle di. Sono stati invitati gli esponenti di tutte le opposizioni, compresa ...Con ilche arranca come non mai per far quadrare i numeri del bilancio dello stato, i ... L'esecutivo di Giorgia, al pari di tutti quelli che l'hanno preceduto, starebbe quindi pensando ...Ilpunta a "bonificare l'area" di Caivano dove sono avvenuti gli abusi di gruppo su due cuginette, ha dettosottolineando che "per la criminalità non esistono zone franche". ...

(Adnkronos) - "Ricordo che in allegato alla Nadef potranno essere indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ovvero aggiornati quelli già indicati con il Def. Su questo - h ...Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Sono rimasta profondamente colpita, come immagino tutti voi, da quello che è accaduto al Parco Verde di Caivano. Le cronache ci hanno riportato notizie terribili e credo s ...