Governo inadeguato | fa scaricabarile E la grillina attacca Meloni & Co

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Ilha boicottato misure per la crescita come il superbonus e transizione 4.0. Ha sbottato il reddito di cittadinanza e detto no al salario minimo. In più non ha fatto nulla sul caro benzina. Sul fronte migrantimostra tutta la sua inadeguatezza e fasui comuni. Sono imbarazzanti", le parole di Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev