Quando gli è stato chiesto dei suoi legami con il governo cinese a causa degli enormi investimenti,, 72 anni, ha risposto diessere stato coinvolto nella gestione aziendale da 4 anni: "...Taiwan, Terry(Foxconn) in corsa per la presidenzac'è solo la crisi: Byd è entrata nella top ten delle case automobilistiche per numero di vendite scavalcando Bmw e Mercedes. Il Nikkei di ...TAIWAN Terry, miliardario fondatore di Foxconn, principale fornitore Apple, ha detto oggi di ... Egli si era già presentato nel 2019, per poi abbandonare la candidaturaessendo riuscito a ...

Gou, 'non permetterò che Taiwan diventi la nuova Ucraina' - Notizie ... Agenzia ANSA

Il patron di Foxconn Terry Gou, annunciando la sua candidatura da indipendente alle presidenziali di Taiwan in programma a gennaio 2024, ha assicurato che se eletto "non avrebbe mai permesso che Taipe ...