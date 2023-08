Gori si allena con il gruppo | abbonamenti mercoledì il gong

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’annuncio ufficiale, Gabrielesi è aggregato alnel quartier generale di Venticano. L’attaccante classe ’99, fresco di triennale con l’Avellino ritrova in Irpinia Thiago Cionek con cui lo scorso anno ha condiviso il campionato alla Reggina. Dopo una prima parte atletica,si èto in palestra mentre il restante della squadra ha svolto la canonica partitella. Differenziato per Russo, Trotta e Mazzocco. Sabato sera (ore 20.45) l’esordio stagionale in casa contro il Latina.& BIGLIETTI. Il prossimo 30 agosto, dopo la proroga, terminerà la campagnaper la stagione 2023/2024. Ad oggi la stima è di circa 3860 gliacquistati dai tifosi biancoverdi. Partirà giovedì 31 agosto, alle ...

...accettato che Berardi avesse trovato un accordo con loro e da dieci giorni Domenico sia ... Inter): gratuito Koni De Winter (d, Genoa): prestito Marley Aké (a, Udinese): prestito Stefano(...... chiedendomi di andare alla Fiorentina, che era finita in C2 dopo il fallimento di Cecchi... Non, Riganò come altri suoi colleghi che hanno seguito una sorta di evoluzione naturale e ciò, ...Oggi Ciccio Baiano ha 55 anni elui stesso, anche se non ad alti livelli, ma se si guarda ... Nell'estate del 1992, poi, arrivò il ricco trasferimento alla Fiorentina : Cecchisborsò 10 ...

Gabriele Gori, di rientro dal prestito alla Reggina, si stava in questi giorni allenando lontano dal Viola Park in attesa di sistemazione. Stanco di essere sballottato in giro per l'Italia in prestito ...