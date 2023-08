Golf | Viktor Hovland pigliatutto | suoi Tour Championship 2023 e FedEx Cup

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023)si prende tutto. In un ultimo giro interrotto per due ore dal maltempo passato sopra l’East Lake di Atlanta, il norvegese fa suo ile, di conseguenza, conquista laCup per la stagione 2022-del PGA. Con lo score di -27 (e un giro in 63 per chiudere l’opera), peraltro, si issa al numero 4 del mondo, ma per un altro motivo: il -19 “reale”, visto il differente modo di conteggiare le buche di questo torneo rispetto al solito. E l’OWGR conta, appunto, i colpi reali. Seconda posizione per l’altro uomo in grado di far segnare -19 sul tabellone dei colpi reali, cosa che lo porta al numero 6 del mondo, Xander Schauffele: per lui arriva anche il numero 6 nel ranking globale. Terzo a -16 Wyndham Clark, che ...