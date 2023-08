Gli ucraini avanzano a sud e Mosca arma le navi del Mar Nero con missili cruise

... secondo l'Isw, indicano che da quelle retrovie i soldatistanno avanzando anche in ... Kiev rivendica di aver contenutoattacchi nemici su Lyman, Bakhmut e Avdiivka, nel Donetsk, denunciando ...La situazione sul campo invece è sempre la stessa:hanno liberato alcuni villaggi non riuscendo però a scalfire la prima linea difensiva russa - su un totale di tre - , con Mosca che al ..."Sembra chesaranno inviati prima nel Regno Unito per migliorare le loro competenze linguistiche, poi andranno in Francia per l'addestramento al volo e infine andranno in Danimarca, nei ...

Gli ucraini avanzano: “Abbiamo superato la linea russa a Sud” la Repubblica

Sechin è sempre stato uno dei ministri più conservatori di Putin al Cremlino, cosa che gli è valsa il soprannome di "Darth Vader". È stato pesantemente sanzionato sulla scia dell'invasione ucraina. È ...Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico sull'Ucraina la notte scorsa danneggiando abitazioni a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky nella regione di Dnipropetrovsk, ...