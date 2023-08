...in tuttiistituti 'segni o abbigliamenti attraverso i qualialunni manifestino palesemente un'appartenenza religiosa'. Anche quella, tuttavia, non era riuscita a mettere a taceree ...Il maltempo non colpisce solo l'Italia ( QUIAGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). L'arcipelago spagnolo delle Baleari è stato particolarmente ... pioggia e grandine che ha provocato feriti,fra ...Esaminano le lotte, le persecuzioni eideologici che hanno modellato il paesaggio medievale. In particolare, 'Eretici ed eresie medievali' di Grado Giovanni Merlo fornisce un'analisi ...

Gli scontri tra polizia e manifestanti a Napoli per il reddito di cittadinanza Il Post

La crisi dei migranti continua a tenere in scacco la città di New York.Ad aprire il varco è stato un gruppo di donne mentre era in corso uno scontro con gli agenti di polizia intenti a bloccare l’accesso dei manifestanti alla rampa. Sono stati attimi di forte ...