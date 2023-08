Gli scioperi negli impianti di liquefazione in Australia fanno salire il prezzo del gas nella Ue

(Di lunedì 28 agosto 2023) Vola ildel gas sul mercato di Amsterdam, benchmark del metano nel Vecchio Continente. I future Ttf con scadenza a settembre sono balzati fino a un massimo di 38,35 euro al megawattora (+10,3%) dopo che Chevron ha riferito di essere stata allertata dai sindacati che, in assenza di un accordo con i lavoratori, il 7 settembre inizieranno gliaglidiGorgon e Wheatstone, in. Chevron, riferisce Bloomberg, ha dichiarato che “continuerà a lavorare attraverso i processi di contrattazione ricercando risultati che siano nell’interesse sia dei dipendenti che della società”. Dai dueni di Chevron esce circa il 5% della fornitura globale di Gnl. I rischi di interruzione dei flussi di gas liquefatto continuano a ...

...35 euro al megawattora (+10,3%) dopo che Chevron ha riferito di essere stata allertata dai sindacati che, in assenza di un accordo con i lavoratori, il 7 settembre inizieranno gli scioperi agli impianti di Gorgon e Wheatstone, in Australia.

