Gli occhiali Ray-Ban di Meta potrebbero trasmettere video in diretta

(Di lunedì 28 agosto 2023) La seconda generazione diStories, frutto della collaborazione trae Ray-Ban, sarà presentata in autunno. Quali saranno le novità? Nel campo della realtà mista (XR),ha già presentato il Quest 3 all’inizio di giugno, poco prima che Apple presentasse il Vision Pro. L’azienda fornirà ulteriori dettagli il 27 settembre, in occasione della

... trattandosi di società private, i termini finanziari dell'accordo restano segreti, maesperti ... per quanto di lusso (in primis, che sia Cartier sia Omega hanno invece introdotto da ...Non mancano, inoltre,scatti in cui si mostra in tutto il suo splendore, che vengono ...da sole, capelli intrecciati e sorriso raggiante: la Bertini è semplicemente meravigliosa nella foto ...Che pubblica l'immagine di una giovane slanciata con i capelli raccolti,scuri, tacchi, ... Il conflitto conalti generali russi è una vicenda che affonda nella ruggine delle forniture ...

I migliori modelli di occhiali veloci Elle Decor

Nonostante l'iniziale successo,i Ray-Ban Stories ha affrontato diverse sfide, che probabilmente verranno superate con la seconda generazione ...Se si mette a piovere a dirotto ed è possibile che il tuo pilota rientri al box, prepari le gomme da bagnato o i bermuda e gli occhiali da sole Intanto il terzo posto nel Mondiale costruttori si ...