Giuria di Ballando con le Stelle | anche Carolyn Smith ’smentisce’ Milly Carlucci

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 agosto 2023)è stata perentoria. Alladicon le2023 ci penserà a settembre (qui la nostra intervista ai palinsesti). Eppure le circostanze sembrano dire altro. Prima c’è stata la dichiarazione di Selvaggia Lucarelli, che ha ammesso di essere stata riconfermata, e ora a smentire la conduttrice arriva un’altra voce. In una storia Instagramha mostrato i suoi abiti in preparazione per il sabato sera di Rai1. L’ipotesi chesi porti avanti, nell’attesa che a settembrele comunichi il suo destino, ci sembra un po’ bizzarra così come sarebbe assolutamente anomalo prendere una decisione ...