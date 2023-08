Giulia Tramontano fu avvelenata da Impagnatiello? Il messaggio | “Non mi sento” e le bustine di veleno per topi trovate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Alessandro, l’uomo accusato di aver massacrato con 37 coltellate la fidanzata incinta, aveva provato ad avvelenarla per procurare l’aborto di quel figlio che gli impediva di vivere una relazione con una giovane collega che era la sua amante. Gli inquirenti di Milano, che contestano all’uomo la premeditazione, ipotizzano chepossa aver bevuto una bevanda calda in cui il compagno avrebbe aggiuntoper. Un’ipotesi che ha due elementi a supporto: undella ragazza “Non mibene” trovato nel cellulare e la ricerca fatto dasu Internet sulperalle bevande calde. In casa, come era emerso già a giugno con estrema chiarezza, era state ...