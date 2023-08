Giovani e fannulloni | ecco chi sono i nuovi tedeschi | il dossier che imbarazza la Germania

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) La locomotiva tedesca è ferma. Come ha certificato venerdì l'ufficio federale di statistica, nel secondo trimestre la prima economia del Continente è rimasta al palo. Ma il vero problema, in prospettiva, è rappresentato dalla fiacca dinamica delle esportazioni, da sempre traino della crescita, soprattutto verso i mercati extra europei. Oltre al rallentamento della Cina, che costituisce uno dei principali partner commerciali dellacon un interscambio che nel 2022 si è attestato a 298,8 miliardi di euro, a incidere è anche la perdita di competitività del fiore all'occhiello dell'industria tedesca: la metalmeccanica. Pesano certo i rincari di materie prime fondamentali alla produzione, ma anche il fatto che non si trovanodisponibili a lavorare nel comparto. Stando a una recente indagine dell'Ifo Institute, istituto di ricerca con sede a ...