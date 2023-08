Giorgetti | Probabile che non si approvi il nuovo Patto Ue

Leggi Anche Patto di stabilità, Fitto: 'Nuovo accordo o Italia rischia' 'Ammontare Manovra dipende anche da negoziato Ue' 'L'ammontare della Manovra dipenderà anche da fattori internazionali ed ......una guidance nel caso in cui non si riuscisse ad approvare un nuovo patto entro la fine dell'anno che e' forse l'ipotesi piu'". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, ...Se il trend dovesse mantenersi stabile fino alla fine dell'anno, cosa molto, la spesa ... come sottolineato dallo stesso Ministro dell'Economia, dove le risorse potrebbero essere ...

Giorgetti: "Probabile che non si approvi nuovo Patto Ue" TGCOM

Secondo il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, "l'ipotesi che non si riesca ad approvare un nuovo Patto entro la fine dell'anno è forse l'ipotesi più probabile". "Noi cercheremo di rispettare ...Il governo Meloni inizia a pensare alla prossima legge di bilancio. Il testo non è ancora scritto, ma i soldi a disposizione sono pochi. L’opzione più probabile per la riforma delle pensioni è una ...