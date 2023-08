Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli abdica e le Farfalle conquistano il pass olimpico | l’Italia risponde presente ai Mondiali

(Di lunedì 28 agosto 2023)archivia i2023 dicon cinque medaglie: tre argenti di(concorso generale individuale, cerchio, palla), il bronzo dellecon i cinque cerchi, il bronzo nel Team Ranking (che somma i risultati ottenuti da individualiste e gruppo). Il Bel Paese porta dunque a casa un alloro in gara olimpica (il secondo posto della fuoriclasse marchigiana nell’all-around) e soprattutto dueper i Giochi: le ragazze di Emanuela Maccaranil’agognata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in virtù del quarto posto ottenuto sul giro completo, Milena Baldassarri consegnerà alla Federun biglietto non nominale tra le individualiste. Il bottino da ...

Giungono al termine i Mondiali di, con le Farfalle che dopo il pass olimpico di venerdì riescono a salire sul podio in questa giornata finale nell'esercizio con i cinque cerchi. " Questo mondiale è stato la ...La squadra nazionale italiana disaluta la 40ª edizione dei mondiali dei piccoli attrezzi, giunti all'epilogo delle finali di specialità per gruppi, con la medaglia di bronzo con i cinque cerchi. Le campionesse ...Ovazione del pubblico spagnolo per l'esibizione che ha fatto conquistare il podio alle Azzurre sulle note di "They don't care about us", di Michael Jackson, con il punteggio di 35.850. Oro per la Cina ...

L’atleta della Ginnastica Fabriano si gode i tre argenti e il bronzo conquistati ai Mondiali di Valencia: "Grande risultato" ...Le atlete dell'Asd Corallo hanno ripreso gli allenamenti e si preparano a gareggiare il prossimo 3 settembre per il Torneo di Terranuova e il 10 settembre per un'altra competizione. Obiettivo: increme ...