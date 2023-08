(Di lunedì 28 agosto 2023) La 4 volte campionessa olimpica infrange un record che durava da 90 anni NEW YORK (STATI UNITI) - Simoneper davvero. A circa un mese del suo rientro in pedana - dopo le Olimpiadi di Tokyo, nell'agosto 2021, aveva deciso di prendersi una pausa per lavorare sul suo benessere mentale -

La quattro volte medaglia d'oro olimpica Simone Biles ha vinto un ottavo titolo ai Campionati Usa di ginnastica. Ha così battuto il primato stabilito da Alfred Jochim nel 1933. La fuoriclasse di Columbus si è imposta con disinvoltura a San Josè.

Ginnastica: Biles è tornata, vince 8^ titolo all-around Usa Tiscali

