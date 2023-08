Ginnastica artistica | Simone Biles vince i Campionati Statunitensi | doppio over 59 | ai Mondiali da favorita

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha vinto il concorso generale individuale deiper l’ottava volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna atleta nella storia dellaamericana. La fuoriclasse di Columbus si è imposta con disinvoltura a San Josè (California) dove, con i suoi 26 anni, è diventata anche la più anziana vincitrice della competizione. Dopo due anni di assenza dalle gare, in seguito ai noti fatti delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Reginetta di questo sport è perentoriamente tornata e nel giro di due settimane ha vinto gli US Classic e gli Assoluti come nei suoi giorni migliori. La ginnasta più forte ente di tutti i tempi ha trionfato con il punteggio complessivo di 118.450: dopo il 59.300 del primo all-around andato in scena ...