Ginnastica artistica | Simone Biles incanta al corpo libero ai campionati statunitensi VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023)vince il concorso generale individuale deiper l’ottava volta in carriera, come nessuno è mai riuscito a fare prima di lei. L’olimpionica, al ritorno alle gare dopo i due anni di stop, è stata l’unica atleta a terminare i due giorni di gara a San Jose con due punteggi pari o superiori a 15. Una routine sensazionale al(con un D Score di 6.8) le è valsa la standing ovation e il punteggio di 15.400. “È stata la migliore routine ache le abbia mai visto fare”, ha detto il suo allenatore, Laurent Landi. SportFace.

Simones Biles ha vinto il concorso generale individuale dei Campionati Statunitensi per l'ottava volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna atleta nella storia della ginnastica artistica americ ...Se non la più forte: ai Campionati statunitensi è arrivata prima con un grosso distacco, battendo un record storico ...