Gevi Napoli Basket | arriva Jacob Pullen

Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraLainserisce gli ultimi tasselli del suo roster. Il club partenopeo ha, infatti, annunciato l'ingaggio per la stagione 2023/2024 dell'esperto play/guardia americano, con ...Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraLunedì 28 agosto i tifosi dellaBasket potranno per la prima volta in stagione abbracciare i loro beniamini per l'allenamento a porte aperte al PalaBarbuto fissato dal club ...... grazie al quale ha preso parte all'Europeo 2013, ladovrà spendere un visto per tesserare il ... Nelle prossime settimane verrà annunciato anche l'ultimo acquisto della Generazione Vincente...

Gevi Napoli Basket, oggi il Media Day: conferenza stampa e allenamento a porte aperte per i tifosi! CalcioNapoli24

L'AD Dalla Salda e il mercato della GeVi Napoli: "Ci manca solo una guardia ma non abbiamo fretta. Vogliamo raggiungere l'Europa in tre anni" | legabasket.it ...Il dottor Enrico D'Andrea, fisiatra, entra a far parte dello staff medico della Gevi Napoli Basket e ricoprirà il ruolo di assistente del responsabile dello staff sanitario ...